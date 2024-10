Fin de série pour le BesAC à Andrézieux

À la décharge des hommes de Laurent Kleefstra, l'absence du capitaine Quentin Hanck, victime d'une fracture d'une phalange d'un doigt et qui pourrait rester éloigné des terrains plusieurs semaines et un Landry Djedje très vite taxé de fautes. Tant et si bien que le BesAC s'est retrouvé court en rotations face à une formation qui a imposé son intensité physique, notamment défensivement en zone-press.

En fait, l'équipe doubienne malgré beaucoup de petites défaillances qui se sont multipliées, avait réussi à résister à son adversaire de la Loire, avec un score à l'entrée du 4e quart-temps qui pouvait encore laisser des espoirs : 54-53, 30e, puis 59-55, 34e.

Les chiffres ne mentent pas

Mais le BesAC allait alors d'un coup craquer et prendre un véritable et douloureux éclat : 15-2. Ce qui portait Andrézieux nettement en tête de course (74-57, 38e). Suffisamment pour vivre un money-time tranquille et s'adjuger une victoire qui au classement, le ramène à hauteur de Besançon.

Les chiffres assurément au bout du compte ne mentent pas : 21 balles perdues sous la pression adverse, un bien maigre 3/16 à 3 pts (19 %), un trop faible 15/25 (60 %) aux lancers et une note générale à 63 d'évaluation quand Andrézieux a été noté à 96.

On était, mardi soir, bien loin de ce que le BesAC avait montré quatre jours plus tôt contre Loon. Laurent Kleefstra ne pouvait qu'en faire le constat : "On a raté notre rendez-vous à Andrézieux. Ils nous ont impactés physiquement et on n'a jamais rien pu imposer. Bien sûr que l'absence de Quentin (Hanck) a pesé, car c'est notre régulateur sur la ligne arrière et sa blessure n'est vraiment pas un bonne nouvelle. Malgré tout, on perd encore trop de balles. Il faut absolument qu'on corrige ce problème dont la récurrence nous pénalise fort, surtout quand on ne compense pas par de l'adresse offensive".

Très vite récupérer

Bien évidemment, à peine après avoir quitté la salle d'Andrézieux, toute la troupe s'est projetée sur le prochain match contre Orchies. Pas le temps de gamberger, car ce sera dès ce vendredi 11 octobre (20h). "Il faut penser à vite récupérer, car c'est un très gros morceau qui nous attend, avec le pivot Burton et le meneur Blanc. Ce sera une lourde tâche. On va essayer de préparer ce match au mieux et jouer le coup à fond" expliquait Laurent Kleefstra avant de remonter dans le bus du retour.

Rendez-vous donc ce vendredi soir à 20h au Palais des sports, pour ce match qui sera placé sous le signe d'Octobre Rose.

Les marqueurs

SCABB : Bouteille 20, Fufeai 16, Hyenne 10, Cucherat 9, Montout 9, Sidibé 8, Alain 4, Ville 2, Hanifi, Tronel, Sow.

BesAC : Jubenot 20, Kovac 11, Boyer 7, Falzon 7, Magassa 6, Pouye 6, Eliezer-Vanerot 5, Djedje 2.