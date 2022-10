Fin de série pour le FC Sochaux-Montbéliard, la première pour le Racing

Football

Ligue 2 : Valenciennes - FC Sochaux-Montbéliard : 2-1

Fin de série pour les Sochaliens qui après six victoires consécutives se sont finalement inclinés ce samedi 1er octobre à Valenciennes pour le compte de la 10e journée de Ligue 2 BKT.

Dominés dans le début de rencontre par des Valenciennois conquérants et efficaces, les Sochaliens concédaient le premier but de la rencontre sur un pénalty de Cuffaut (25e). Lancé en profondeur par Mauricio, Kalulu permettait de remettre les compteurs à égalité six minutes plus tard (1-1, 31e).

La pause était profitable à Sochaux qui sollicitait davantage le portier valenciennois Larsonneur. Pourtant c'est bien Valenciennes, contre le cours du jeu, qui prenait l'avantage grâce à Diliberto qui trompait Prévot à la 59e minute de jeu. Sochaux avait la place de faire largement mieux mais butait face à la réussite de Larsonneur et contre une équipe de Valenciennes, soudée défensivement, prête à jeter ses dernières forces dans la bataille. Malgré beaucoup de tirs tentés et une volonté sans faille de la part des Jaunes et Bleus en fin de rencontre, le score restait inchangé.

"On n'a pas joué une meilleure équipe que nous, on a joué une équipe plus efficace que nous" résumait simplement Olivier Guégan à l'issue de la rencontre. Une défaite avec sanction immédiate pour le FCSM qui perd sa place de leader au profit d'Amiens. Les Sochaliens sont désormais deuxièmes à égalité de points avec Le Havre.

Nationale 2 : Racing Besançon - Sainte-Geneviève : 3-2

Le Racing Besançon l'espérait depuis déjà un moment, la première victoire de la saison en Nationale 2 est enfin là.

Alors qu'ils concédaient l'ouverture du score au SGFC, les Bisontins réagissaient bien grâce à Dias et Fofana qui trouvaient par deux fois le chemin des filets en moins de cinq minutes (2-1, 27e). Mais Sainte-Geneviève restait dans le coup et revenait au score juste avant la pause.

La délivrance est finalement venue de Mendy qui donnait un peu d'air aux siens à la 78e minute de jeu (3-2). Le Racing parvenait à préserver le score jusqu'au coup de sifflet final et pouvait célébrer avec son public du stade Léo Lagrange son premier succès en N2.

Une victoire qui permet au Racing de grappiller une place au classement, désormais avant-dernier devant Boulogne à un point seulement de Sainte-Geneviève.