Fondation du patrimoine : près de 500.000€ pour des églises de Bourgogne Franche-Comté

En soutien au patrimoine religieux des villages, la Fondation du patrimoine annonce avoir mobilisé 16,7 millions d'euros. Dans ce cadre, 6,6 millions d'euros vont être dirigés vers 100 "petites Notre-Dame" des villages et petites villes françaises. Cette première dotation intervient symboliquement à un mois de la réouverture de Notre-Dame de Paris dont les travaux ont été entièrement financés grâce à la générosité publique.

Depuis la mise en place du dispositif fiscal exceptionnel pour le patrimoine religieux des villages, la Fondation du patrimoine a mobilisé 16,7 millions d'euros : 6,6 millions d'euros via la collecte nationale du site fondation-patrimoine.org, à laquelle se sont ajoutées d'autres ressources issues de mécénats ou de legs, et 10,1 millions d'euros fléchés par les donateurs vers des opérations de sauvetage présentées par les équipes de la Fondation.

Les 100 édifices religieux sélectionnés sont représentatifs des différents cultes historiques. Ils nécessitent des travaux importants, souvent en urgence. Sur ces 100 édifices, 61% ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, 55% sont fermés au public ou en péril, et près de 50% sont situés dans des communes de moins de 1.000 habitants.

En dépit de cette aide conséquente, il manque encore 5,4 millions d'euros pour couvrir le besoin total de financement et sauver définitivement ces 100 édifices. La collecte nationale (non affectée) et les collectes locales (affectées) restent ouvertes pour permettre de combler l'ensemble des besoins de financement : www.fondation-patrimoine.org/sauver

483.000€ pour des églises de Bourgogne Franche-Comté

Le montant des aides attribuées aux 8 édifices religieux de la région Bourgogne-Franche-Comté est :

Eglise Saint-Médard à Urcy (Côte-d'Or) : 75.000 €

Eglise Saint-Léger à Fertans (Doubs) : 50.000 €

Eglise Saint-Laurent à Choux (Jura) : 100.000 €

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens à Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre): 100.000 €

Eglise de la Sainte-Trinité à Bonnevent-Veloreille (Haute-Saône): 50.000 €

Eglise Saint-Ferréol à Curgy (Saône-et-Loire) : 50.000 €

Eglise Saint-Martin d'Aillant-sur-Tholon à Montholon (Yonne) : 50.000 €

Eglise Saint-Jean-Baptiste à Giromagny (Territoire de Belfort) : 8.000 €

Infos +

Calcul des dotations : les dotations ont été calculées pour couvrir le besoin de financement des projets, c'est-à-dire : le coût des travaux une fois déduits les subventions et aides privées sollicitées ou obtenues, l'autofinancement prévu et le montant collecté par collecte locale.