Fondation EDF : un appel à projets pour les associations à hauteur de 60.000 €

PUBLI-INFO • Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, le festival outdoor Grandes Heures Nature propose trois jours dédiés aux sports en extérieur et aux activités de pleine nature à Besançon. Objectifs : se détendre, s’initier, encourager, s’informer et s’émerveiller ! Les inscriptions aux grandes épreuves sont ouvertes jusqu'au 23 juin. On vous dit tout…