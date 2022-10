France : l’État déploie le dispositif FR-Alert, outil d’alerte et d’information sur téléphone

Depuis ce mardi 18 octobre, le dispositif FR-Alert, outil d’alerte et d’information des populations par téléphone mobile, a été déployé par l'État. Pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, il s'agit d'un programme "adapté à l’ensemble des crises face aux risques naturels et technologiques ainsi qu’aux effets des menaces".

"La multiplication des crises, qu’elles soient d’origine naturelle, technologique ou issues d’une action humaine, a conduit à une réévaluation des dispositifs d’alerte et d’information des populations" a annoncé le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer ce mardi 18 octobre, dans un communiqué.

Pour répondre à ces besoins, l’État a procédé au lancement officiel du programme FR-Alert, un outil d’alerte et d’information des populations par téléphone mobile. Il s’appuie notamment sur des technologies permettant l’envoi massif et rapide de notifications, d’alertes ou d’informations prioritaires par rapport aux communications traditionnelles. "Ce nouveau vecteur d’alerte constitue une réponse adaptée à l’ensemble des crises face aux risques naturels et technologiques ainsi qu’aux effets des menaces" ajoute le ministère. L’ensemble du territoire national sera couvert, en métropole et en outre-mer.

Ne nécessitant aucune installation spécifique sur les téléphones portables, ces messages alerteront leurs propriétaires situés dans une zone de danger via un signal sonore spécifique, même si les appareils sont en mode hors connexion.

En parallèle, un plan de sensibilisation et d’information des populations sur ce nouvel outil et les conduites à tenir en cas de déclenchement du système national d’alerte sera déployé.