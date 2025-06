Frédéric Parise, à l’assaut des sites Vauban : plus de 300 heures de vélo et 5.550 km parcourus !

Du 18 au 20 juin 2025, Besançon accueillera un événement scientifique majeur : le colloque de l’Institut universitaire de France (IUF), organisé cette année en partenariat avec l’Université Marie et Louis Pasteur. Ce rendez-vous prestigieux rassemblera chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, doctorantes et doctorants autour d’un thème transversal : le temps.