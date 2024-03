Gabriel Attal lance les festivités de Montbéliard, capitale française de la Culture 2024

PUBLI-INFO • L'université de Franche-Comté fête en 2023/2024 ses 600 ans.

600 ans de transformation et de mutations, tant structurelles et sociales, d'échecs et de grandes réussites, de crises et de progrès, pendant lesquels l'université de franche-Comté n'a cessé d'être. Une université résiliente et adaptable qui, aujourd'hui, accueille chaque année près de 27000 étudiants et apprenants et plus de 2700 personnels sur 6 villes-campus. L'établissement est, plus que jamais, tourné vers l'avenir et accompagne ses étudiants face aux grands enjeux des transitions de notre société.