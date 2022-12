Ginko : un nouveau système pour savoir en direct le niveau d'affluence dans les bus et tram

Depuis le 8 décembre 2022, les voyageurs du réseau Ginko peuvent connaître le niveau d’affluence prévu à bord des véhicules, bus & tram. L’information est disponible sur le site internet et l’application Ginko Mobilités rubrique "Horaires en temps réel".

"L’objectif de ce nouveau service est d’améliorer le confort de l’usager", explique Grand Besançon Métropole, "il peut maintenant anticiper son déplacement en fonction des conditions de voyage et choisir, s’il le souhaite, un véhicule moins fréquenté, pouvant potentiellement lui offrir une place assise ou lui permettre de respecter une certaine distanciation sociale". Le nombre de personnes dans un bus est considéré comme le premier critère d’un voyage confortable.

L’affluence à bord est définie selon trois niveaux et indiquée par un pictogramme :

niveau faible : il reste des places assises, pas ou peu de voyageurs debout

niveau modéré: il reste peu de places assises, quelques voyageurs debout

niveau fort : il ne reste probablement pas de places assises, beaucoup de voyageurs debout.

26 personnes pour tester le système

Ce nouveau service, déployé depuis le 8 décembre, a fait l’objet de tests pour fiabiliser le système, comme cela a été le cas pour le projet de validation par carte bancaire. Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko, a recruté 26 testeurs parmi les utilisateurs réguliers ou occasionnels. 634 tests ont été réalisés.



Grand Besançon Métropole a financé et équipé les 125 véhicules urbains de cellules de comptage.

L’affluence sur 7 jours ou en temps réel



Sur le site et l’application Ginko, l’information liée à l’affluence est proposée de deux façons. La prévision d’affluence théorique est calculée grâce à l’historique des données de comptage sur une période comparable. Les voyageurs peuvent visualiser, sous forme de graphiques, l’affluence prévue les sept jours à venir par type de jour, ligne, direction, arrêt et quart d’heure. La prévision d’affluence en temps réel est, quant à elle, ajustée et actualisée à l’arrêt, au départ du véhicule.



Grand Besançon Métropole indique que "la connaissance de l’affluence à bord des véhicules permet d’évaluer l’adaptation de l’offre de transport et potentiellement de faire évoluer la desserte ou d’affecter des véhicules de plus grande capacité."