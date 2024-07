Sur place, les secours ont retrouvé un homme épuisé et coincé sur une corde lors de sa remontée d’un puits d’environ 15 mètres. Les sapeurs-pompiers du Secours en milieu périlleux et de montagne ont pu sécuriser les lieux et remonter la personne rapidement.

Après avoir un réalisé un bilan de santé secouriste, l’homme non blessé a été laissé sur place.