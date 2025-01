Grand Oral de François Bayrou : Laurent Croizier salue une "analyse lucide"

François Bayrou, le Premier ministre, a tenu son discours de politique général mardi 14 janvier 2025 devant l’Assemblée nationale. Il a notamment indiqué qu’une réforme des retraites était "vitale" et que le budget était "à repenser". Une analyse "lucide" selon le député du Doubs, Laurent Croizier.

"Le Premier ministre a présenté une analyse lucide et sans concession de la situation de la France. La maîtrise de la dette publique est un impératif pour préserver notre modèle social et l’avenir des nouvelles générations", explique Laurent Croizier ce mercredi.

Selon le député, la priorité est "d’adopter un budget pour retrouver de la stabilité" : "Je salue particulièrement la volonté de s’appuyer sur les collectivités locales et les entreprises pour soutenir l’emploi et les investissements. Je crois profondément en un puissant mouvement de décentralisation et de débureaucratisation pour réconcilier les citoyens avec l’État", ajoute-t-il.

Enfin, l’annonce d’une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet des retraites démontre, selon Laurent Croizier, "la volonté d’une démocratie plus apaisée" et "plus participative" :

"La déclaration de François Bayrou est un appel à la responsabilité, à l'unité et à l'effort collectif pour relever les défis auxquels la France est confrontée", conclut-il.