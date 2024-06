Grandes Heures Nature : un tarif spécial pour se rendre au festival en bus et en tram'

Ce pass sera valable et utilisable pendant 24h pour 2 à 5 personnes. Il pourra être rechargé sur les cartes Ginko Mobilités et cartes Voyages et est disponible dans tous les points de vente Ginko : aux distributeurs automatiques, à bord des bus, dans les relais et à l’Agence Ginko Mobilités.

À noter que Ginko sera également présent au sein du Village d’animations et proposera un parcours numérique guidé spécial Grandes Heures Nature via sa web appli Ginko Tour ainsi que toutes les informations pour profiter de destinations Grandes heures Nature avec Ginko.

Dimanche 16 juin de 15h à 18h, un professionnel de la pratique sportive proposera au public des exercices simples et non visibles à faire en attendant le bus, le tram ou pendant le trajet. Enfin, il sera également possible de tester et découvrir un Ginko Vélo.