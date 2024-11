Grippe aviaire : la Haute-Saône passe en "risque élevé"

La prefecture de Haute-Saône rappelle que l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par la consommation de viandes de volailles, d’œufs et plus généralement de tout produit alimentaire.

Les pays du nord-est de l’Europe déclarent de plus en plus de foyers en élevage et de cas dans la faune sauvage chez les oiseaux migrateurs. La France déclare son 13è foyers en élevage sur le territoire métropolitain et au moins 10 cas dans l’avifaune sauvage. Ces événements confirment une forte dynamique d’infection chez les oiseaux sauvages, dans les couloirs de migration en amont de la France.

L’axe migratoire "vallée de la Saône- vallée du Rhône" constitue donc un risque majeur pour les élevages du département. 159 communes de Haute-Saône (vallée de la Saône) sont concernées.

Les mesures à prendre

Afin d'améliorer la protection des élevages, et comme prévu avec l'ensemble des parties prenantes, les mesures de prévention sont renforcées. Elles se traduisent notamment par :

1.La mise à l'abri des volailles dans toutes les communes

Les détenteurs de moins de 50 volailles doivent les enfermer. Les éleveurs de 50 volailles et plus doivent les protéger (filet) et enfermer la nourriture et l’abreuvement.

2.La mise en place d'autocontrôles par les professionnels

Ce dispositif volontaire vise à renforcer la détection précoce du virus dans les élevages de palmipèdes des filières gras et chair situés en zone à risque particulier (ZRP).

3.Des exigences accrues lorsqu'un cas est confirmé dans la faune sauvage

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) doit être appliquée avec un rayon étendu à 20 km minimum. Dans cette zone, la mise à l'abri est obligatoire et des autocontrôles sont instaurés dans les élevages.

4.La mise en place de mesures de régulation des activités cynégétiques autour des foyers d'influenza en élevage et des cas en faune sauvage, ainsi que dans les zones à risque particulier.

5.Les rassemblements d’oiseaux sont limités aux seuls oiseaux de volière sur l’ensemble du département

La Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sera amenée à réaliser des contrôles sur le respect des mesures applicables du fait de l'élévation du niveau de risque.

Les mesures générales de prévention sanitaire sont plus que jamais de mise et les professionnels tout comme les particuliers sont invités à les respecter : (voir ici)