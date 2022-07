Groupe scolaire Ste Famille | Ste Ursule : deux nouveaux BTS en apprentissage pour la rentrée 2022 !

PUBLI-INFO • Dès la rentrée scolaire prochaine, le Groupe scolaire Ste Famille | Ste Ursule à Besançon ouvre deux nouveaux BTS en apprentissage : un BTS Commerce international et un BTS Tourisme. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août. Découvrez les forces, les débouchés et les conditions de formation lors d'un après-midi Portes ouvertes mercredi 29 juin !

"Dans un cadre verdoyant, au calme, à quelques arrêts de tram’ du centre-ville de Besançon et du Restaurant universitaire (rue Mégevand), leGroupe scolaire Ste Famille | Ste Ursule réunit toutes les conditions pour accueillir les 20 futurs étudiants qui intègreront dès la rentrée prochaine ses deux BTS. Ils travailleront dans des locaux rénovés, indépendants, co-aménagés avec eux", explique Martial Couillaud, le directeur de l'établissement.

"Le Groupe scolaire Ste Famille | Ste Ursule propose un accompagnement personnalisé en accord avec les envies et les objectifs de ses étudiants ainsi qu’un suivi individualisé en entreprise sans oublier une pratique régulière de la communication orale en langue vivante", rappelle Marie Derumigny, directrice adjointe aux formations professionnelles.

À noter : ces deux BTS ne figurent pas dans Parcoursup, mais les candidatures des futurs étudiants pour la rentrée 2022 sont possibles, en contactant directement l'établissement.

Le BTS Commerce international

Ce Brevet de Technicien Supérieur en 2 ans permet de développer la relation commerciale dans un environnement inter cultuel, mettre en oeuvre des opérations internationales et participer au développement commercial international. Les étudiants pourront approfondir leurs connaissances sur l’environnement économique et juridique à l’international, appréhender et maîtriser la négociation interculturelles, les techniques managériales et enrichir et investir leurs compétences linguistiques en situation import-export. Un stage de quatre semaine à l'étranger est obligatoire pour cette formation.

Cette formation post-bac en apprentissage permet d’accéder à plusieurs métiers liés au commerce international : assistant commercial export ou import, délégué export, assistant transitaire, assistant du responsable de zone, technico-commercial, attaché commercial, négociateur international, responsable des achats, responsable logistique.

Comment postuler ?

Vous souhaitez candidater à ce BTS ? Il suffit de contacter directement par téléphone ou par mail Madame Derumigny, directrice adjointe déléguée aux formations au 03 81 52 99 51 ou contact@stefamille-steursule.fr pour prendre rendez-vous.

À l’issue de ce premier entretien, un second rendez-vous sera programmé avec le dossier de candidature complet.

Quelles qualités requises ?

Être titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel tertiaire

Avoir une appétence pour les langues vivantes

Avoir envie de travailler en entreprise

Infos +

Formation en 2 ans

En alternance

Sous contrat d’apprentissage

10 places disponibles

Le BTS Tourisme

Cette formation en 2 ans propose aux étudiants de gérer la relation clientèle touristique, d’élaborer une prestation touristique et de gérer l’information touristique. Lors de ce cursus, les étudiants pourront appréhender et maîtriser les enjeux, atouts et limites des territoires, enrichir et investir leurs compétences linguistiques en situation réelle et exploiter leurs compétences numériques par un usage professionnel et adapté à la demande des outils du numérique.

Cette formation post-bac en apprentissage permet d’accéder à plusieurs métiers liés au secteur du tourisme : accompagnateur de voyages, agent d’escale, conseiller en séjour et en voyages.

Comment postuler ?

Vous souhaitez candidater à ce BTS ? Il suffit de contacter directement l'établissement par téléphone ou par mail au 03 81 52 99 51 ou contact@stefamille-steursule.fr pour prendre rendez-vous.

À l’issue de ce premier entretien, un second rendez-vous sera programmé avec le dossier de candidature complet.

Quelles qualités requises ?

Être titulaire du baccalauréat général, technologique ou professionnel tertiaire

Avoir une appétence pour les langues vivantes

Avoir envie de travailler en entreprise

Infos +

Formation en 2 ans

En alternance

Sous contrat d’apprentissage

10 places disponibles

Après-midi portes ouvertes mercredi 29 juin !

Le Groupe scolaire Ste Famille | Ste Ursule vous ouvre ses portes mercredi 29 juin de 15h à 17h pour découvrir les locaux dédiés aux étudiants en BTS et réaliser une première rencontre avec l’équipe pédagogique de l’établissement.

Infos pratiques