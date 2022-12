Handball : le coach Sébastien Mizoule prolongé à la tête de l’ESBF jusqu’en 2024

Arrivé à l’ESBF en 2016, d’abord en tant que responsable du centre de formation, puis en qualité d’entraîneur principal depuis la saison 2021-2022, Sébastien Mizoule a décidé de poursuivre l’aventure à la tête des Engagées jusqu’en 2024. L’Auvergnat de 47 ans connaîtra donc, pour sa première expérience d’entraîneur principal dans le secteur professionnel, une troisième saison à la tête des Rouges. D'après le club, lors de sa première année avec l’équipe première, l’ancien entraîneur de la réserve "aura su mener son groupe jusqu’en quart de finale d’EHF European League et en finale de la Coupe de France, tout en validant une nouvelle qualification européenne, acquise grâce à une cinquième place en Ligue Butagaz Energie".

S’affirmer davantage à l'échelle nationale et internationale

Déjà connu et reconnu pour sa vision dans le recrutement pour le centre de formation, ses qualités dans la formation et son franc- parler, le technicien bisontin aura su prendre la relève du binôme Tervel-Mariot en s’entourant d’un staff de qualité pour performer dans chacune des compétitions disputées par l’ESBF. La continuité apportée par la nomination de Sébastien Mizoule aura permis au club et à l’équipe professionnelle de poursuivre son développement, et de s’affirmer encore davantage comme l’une des places fortes du handball français, à l’échelle nationale et internationale.

Le club a donc fait savoir qu'il était "très heureux de pouvoir compter sur l’expérience et l’expertise de son entraîneur pour une saison supplémentaire". Nul doute qu’il aura "à coeur de maintenir l’ESBF dans sa posture de club phare du handball féminin, pour permettre à tous ceux qui le font vivre de vibrer et partager des émotions telles que celles connues au cours de ces deux dernières saisons".

Au bon endroit avec les bonnes personnes

Le principal intéressé a déclaré qu'il avait eu l’opportunité de rejoindre un autre club de Ligue Féminine de Handball, mais qu'il avait "fait le choix de continuer l’aventure à Besançon, parce que je suis convaincu que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes pour continuer à faire avancer le club. J’irai donc au bout de mon mandat avec enthousiasme, motivation et dévouement. Je ne suis pas quelqu’un qui triche".

De son côté, le président de l'ESBF, Daniel Hournon a fait savoir qu'il était "très heureux que Sébastien prolonge d’une année supplémentaire au club. C’est une personne que j’apprécie énormément, qui est rigoureux, honnête et appliqué. Le travail qu’il effectue me satisfait et j’ai entièrement confiance en lui et son staff pour porter l’équipe professionnelle vers de belles aventures sportives".

(Communiqué)