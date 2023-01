Handball : l'ESBF remporte la victoire face à Siofok !

Lancer la série, démarrer une dynamique, et engranger de la confiance. Après avoir lancé son marathon mercredi, face à Celles sur Belle, ponctuée sur une victoire 29-26, l’ESBF retrouvait déjà son Palais des Sports bisontin pour y aborder une nouvelle étape de son calendrier. Au programme, le retour de l’EHF European League, et le début de phase de poules, avec la réception de Siòfok. Cette équipe habituée des joutes européennes, avec notamment une victoire en 2019, s’affichait comme un sérieux adversaire pour des Bisontines, en soif de victoire pour bien commencer cette nouvelle étape de la compétition. Pour aborder cette rencontre, disputée devant un public venu en nombre, les techniciens bisontins pouvaient compter sur les retours de Mairot et Robert, mais devaient composer sans Dembele.

FULL-TIME: It's a wonderful start to the group phase for @ESBF_Handball who get their first points after a battle ?? with Siófok KC (30:21)! #ehfel pic.twitter.com/Drl8vWz07e — EHF European League (@ehfel_official) January 8, 2023

Dès l’entame de la rencontre, les Bisontines se montraient décidées à prendre le jeu à leur compte. En exploitant parfaitement les relations avec la base avant, et notamment avec Cusset au poste de pivot, les Rouges prenaient la tête des débats dans les premières minutes de la partie. Les ailières n’étaient pas en reste, puisque Granier et Aoustin s’illustraient depuis leurs ailes respectives, tandis que de l’autre côté, le show Lestrad prenait rapidement place. La gardienne bisontine fermait la boutique et écoeurait les attaquantes hongroises. Parfois sur jets de 7M, souvent sur les tirs d’ailières, et systématiquement sur les tirs à distance, le dernier rempart rouge ne laissait rien rentrer, et permettait aux siennes de creuser l’écart au fil de la première période (8-5).

Pour tenter de rester dans cette rencontre, et ne pas laisser leurs hôtes filer en tête, Mavsar et Papp s’employaient pour trouver la faille dans une défense bisontine très hermétique lors de ce premier acte, et maintenaient les leurs au contact. Après la base avant lors du premier quart d’heure, les arrières prenaient le relais pour tromper Rajcic, peu en efficacité ce dimanche soir. D’abord Nosek, puis Mairot, rentrée à la place de Corovic, scoraient à plusieurs reprises lors des dernières minutes de cette mi-temps, et offraient, par la même occasion, cinq buts d’avance à quatre minutes du terme. Sur une dernière montée de balle, rendue possible par un nouvel arrêt de Lerstad, décidément infranchissable, le but de Mairot permettait aux siennes de rejoindre les vestiaires avec six buts d’avance (15-9).

Lire la suite ici