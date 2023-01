Handball : Mélina Peillon, troisième nouvelle recrue de l’ESBF pour la saison 2023/2024

Née en 2001, cette jeune espoir du handball français a effectué ses classes de formation au Fleury Loiret Handball, avant de signer son premier contrat professionnel en 2021. Cette ailière, qui aime se projeter en contre-attaque et distribuer les ballons aux pivots, saura apporter de la vitesse et de la précision à l’équipe bisontine.

Comme sa coéquipière de Fleury et future joueuse de l’ESBF, Suzanne Wajoka, Mélina Peillon a aussi évolué sous le maillot de l’équipe de France U17, U19 et des moins de 20 ans aux cotés de Clarisse Mairot et d’Audrey Dembele. Elle a notamment participé à l’Euro U17, l’Euro U19 et au championnat du monde en 2020 avec les U21.

En duo avec Zazaï

Ses qualités sur contre-attaque et sa détermination lui permettront de former un duo talentueux avec Sabrina Zazaï sur le poste d’ailière droite. Contrainte de voir sa saison terminée rapidement en raison du dépôt de bilan de Fleury Loiret Handball, elle effectuera la deuxième partie de saison au sein du club de St-Amand handball avant de venir nous rejoindre dès le mois de juillet.

Pour Melina Peillon, troisième recrue de l’ESBF, "j’ai hâte de tous vous rencontrer, que ce soit mes coéquipières, le staff, les bénévoles et les supporters et de commencer cette nouvelle aventure ensemble."

De son côté, Sébastien Mizoule, entraîneur principal de l’ESBF affirme que "Mélina est une ailière droite avec de bons savoirs faire techniques. Elle a une grosse marge de progression. Je suis très content qu’elle ait fait le choix de nous rejoindre. Mélina retrouvera sa partenaire de Fleury, Suzanne. Nul doute qu’avec Zazaï, nous aurons un duo gagnant."