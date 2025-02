Handball : Sabrina Zazaï-Özil reste à l’ESBF pour trois saisons de plus

Formée au centre de formation de l’ESBF, Sabrina Zazaï-Özil avait quitté le club en 2017 pour d’autres horizons et notamment l’étranger. En 2021, elle a fait son grand retour pour le plus grand bonheur des supporters bisontins. Celle pour qui, c’était "logique de rester à Besançon" avait prolongé en 2022 son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Le club apprécie les performances sportives et les qualités humaines de Sabrina, il était donc naturel de lui proposer de continuer son histoire avec l’ESBF dans un prochain livre. Sabrina Zazaï-ÖzilL prolonge avec son club de cœur pour 3 saisons supplémentaires, jusqu’en 2028 !

Joueuse compétitrice, déterminée et motivée à toute épreuve, c’est un élément majeur et moteur du groupe par son dynamisme. Dotée d’un bagage technique important et d’une culture du travail, Sabrina a encore gagné en expérience ces deux dernières saisons. Nommée parmi les trois meilleures ailières droite de la saison 2023/2024, et actuellement dans le Top10 des meilleures buteuses du championnat, elle n’a pas encore fini de montrer de quoi elle était capable avec le maillot des Engagées.

"Je sens que je suis au top de ma carrière"

Sabrina Zazaï-Özil déclare : "Je n’avais aucune raison de partir, je suis très bien ici dans ma vie privé et dans ma vie professionnelle, et la stabilité c’est le plus important. Besançon c’est ma seconde maison et c’est l’un des meilleurs clubs en terme de structure, avec beaucoup d’ambitions à tous les niveaux. Je suis une vraie compétitrice, je sens que je suis au top de ma carrière physiquement, je n’ai pas envie de m’arrêter là. Je veux profiter un maximum et je veux vivre la coupe d’Europe à nouveau car on la mérite."

L’entraîneur Jérôme Delarue se dit "très content que ZazaÏ reste au club, c’est une joueuse importante tant sur le terrain qu’en dehors. Je sais qu’elle est également très heureuse de rester avec nous, nous avons les mêmes ambitions. Son expérience est un réel atout pour l’équipe."

Pour Annick Demouge, vice-présidente du Pôle Performance, Sabrina Zazaï-Özil "reste un pilier de notre collectif et un gage de stabilité dans la performance du terrain."

Enfin, Daniel Hournon, président de l’ESBF affirme que "c’est avec beaucoup de satisfaction que nous reconduisons le contrat de Sabrina. Elle incarne les valeurs du club de l’ESBF, elle est performante et toujours appliquée."