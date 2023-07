Haute-Saône : la base aérienne 116 remet un chèque à l'association "Rêves"

Cette année, la Région Bourgogne-Franche-Comté organise un appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS) dans le but de valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes, porteuses de valeurs et des succès de l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté, que ces initiatives soient récentes ou plus anciennes. Explications.