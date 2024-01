Héroïque, le FCSM élimine Reims de la coupe de France

Coupe de France, 16e de finale : FCSM - Reims : 2-2 (5-4 TAB)

Éliminé Lorient en 32e avait, en soi, déjà été un petit exploit, mais en éliminant Reims, le FCSM a réalisé l’incroyable. En ouvrant le score dès la 5e minute de jeu, Reims a montré qu’il n’était pas actuellement 6e de ligue 1 par hasard. Après déjà deux corners rémois, sur le troisième, Agbadou, un peu oublié par le marquage a pu ouvrir le score (0-1). Pas de quoi doucher les espoirs sochaliens pourtant qui, sur une contre-attaque rondement menée, sont revenus au score grâce à une conclusion de Michel à la 21e.

Mieux encore, le FCSM a pu prendre les devants grâce à un pénalty transformé par Daho juste avant la mi-temps (2-1).

Le FCSM rejoint au score en fin de rencontre

Au retour des vestiaires en revanche, la deuxième mi-temps était à sens unique. Cherchant à tout prix à revenir au score, Reims a mis la défense sochalienne à rude épreuve en se procurant une myriade d’occasions dans une deuxième période qui a semblé interminable. Acculé, la défense sochalienne a finalement cédé à la 81e minute de jeu d’un doublé d’Agbadou (2-2).

Dos à dos à la fin du temps additionnel, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Et malgré un raté de Liénard, les cinq autres tireurs sochaliens Hogas, Zohi, Daho, Macalou et Fontaine ont rempli leur part du contrat. Dans l’épreuve de la mort subite, c’est finalement Matthieu Patouillet qui libérait les siens en réalisant l’arrêt décisif qui propulsait son équipe en 8e et permettait au 18.754 supporters de Bonal de laisser éclater leur joie.

Rennes ou Marseille au prochain tour

En conférence de presse, l’entraîneur sochalien Oswald Tanchot n’a pas tari d’éloges sur son équipe qui s’est montrée pleine de courage et d’abnégation, des valeurs qui comptent "surtout quand l’adversaire est supérieur". Content de la "force et de la cohésion de ce groupe" l’entraîneur sochalien a confié que peu lui importait l’adversaire pourvu qu’il vienne à Bonal. Son voeu a été exaucé puisqu’au prochain tour, le FCSM affrontera le vainqueur de Rennes ou Marseille en 8e de finale… et au stade Bonal !