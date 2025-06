Histoire du quartier de la Butte : des passionnés lancent un appel à documents et témoignages

Une douzaine d’habitants de la Butte à Besançon, spécialistes ou amateurs d’histoire, se sont réunis autour d’un projet de recherches historiques sur leur quartier. En mai 2025, ils lancent un appel pour recueillir des documents et des souvenirs.

Regroupés au sein de l’association "Butte-Champforgeron", les membres de ce groupe de recherche comptent éclairer le passé de ce quartier dont l’histoire est encore peu connue. Ils partent de travaux déjà réalisés mais "restés jusqu'à présent un peu confidentiels" et souhaitent approfondir ces connaissances en "fédérant les initiatives et les bonnes volontés de plusieurs personnes qui ont commencé à travailler sur divers sujets".

"Nous sommes désireux de recueillir tous les documents possibles qui permettent de raconter l'histoire de ce quartier"

Afin de progresser dans leurs investigations, ces passionnés d’histoire souhaitent obtenir un maximum de documents et de témoignages sur le quartier de la Butte. Pour cela, ils laissent à disposition leur adresse mail pour les contacter : butte.champforgeron25@gmail.com. À travers cette démarche, ils espèrent en savoir plus sur "la transformation d'un territoire plutôt agricole en espace d'habitation et d'implantation de fabriques industrielles au XIXème siècle", mais aussi sur "la création de bâtiments publics très importants", ou encore sur "ce qu’il s'est déroulé pendant la deuxième guerre mondiale".

Cependant, les membres du groupe de recherche ne se fixent pas de limites d’époques ou de sujets, toute information racontant une partie de l’histoire du quartier les intéresse donc. Leur méthodologie est de "commencer par la géologie et la géomorphologie du quartier", puis de "s'intéresser aux vestiges des premières occupations humaines à la préhistoire et dans l'antiquité", avant de "parcourir les différentes périodes de l'histoire jusqu'aux plus récentes".

À terme, ils envisagent différents types de publication comme une brochure, un livre, un blog ou un site internet, mais ils évoquent aussi la possibilité d’organisation de conférences publiques et d’expositions.