Il veut faire de la monnaie sur 100 euros contre du cannabis rue Battant à Besançon

L’individu a été intercepté dans la rue Battant quelques minutes après. Il a été placé en garde à vue. Son taux d’alcool relevé était de 0,42mg/l. Les 100 euros ont été retrouvés dans sa sacoche.

La victime a expliqué avoir été abordée par le mis en cause dans la rue qui lui demandait s’il pouvait lui faire de la monnaie sur 100 euros. La victime s’est rendue au distributeur retirer de l’argent, a donné la somme au mis en cause, mais ce dernier lui a proposé de l’herbe de cannabis. La victime a refusé et le mis en cause s’est enfui sans lui donner de billet de 100 euros. Lors de son audition, il a reconnu les faits.

L’intéressé né en 2001 a fait l’objet d’une prolongation de garde à vue.