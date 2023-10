Ils sont pris en plein flagrant délit de deal rue de Chalezeule à Besançon

Pris en flagrant délit, le vendeur et l’acheteur ont été interpellés sur le champ. Le vendeur, âgé de 39 ans, avait 200€ sur lui et l’acheteur, également âgé de 39 ans, avait 2 grammes de cocaïne et 1 gramme d’héroïne.

À noter que juste avant cette transaction, les policiers avaient aperçu le vendeur en train de se réapprovisionner dans un bois à proximité. Le chien Nox du service cynophile, requis dans cette affaire, a découvert 250g de résine de cannabis, 12g de cocaïne et 17g d’héroïne et 17g d’héroïne au sol dans le bois.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Le vendeur présumé a reconnu avoir vendu les produits stupéfiants mais juste une fois pour ”dépanner”. Il a également reconnu consommer des produits stupéfiants, mais a refus de donner le code de son téléphone portable. Lors de son audition, l’acheteur présumé a nié les faits en précisant qu’il n’avait pas acheté de stupéfiants, mais il a fini par reconnaître une transaction entre lui et le vendeur.

Le vendeur et l’acheteur sont sortis de garde à vue jeudi et ont été déférés devant la substitut du procureur en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.