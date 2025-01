Inarrêtable, l’ESBF signe un 4e succès et grimpe au classement

Elles sont sur le point de réussir leur pari de 5 victoires sur 5 possibles durant ce mois de janvier. Avec un 4e succès obtenu hier soir face à Stella Saint-Maur, les Bisontines ne sont plus qu’à une victoire de leur objectif.

Malgré une première mi-temps très disputée, l’ESBF était tout de même devant à la pause. Mais un seul but seulement séparait les deux formations. Au retour des vestiaires, les débats étaient toujours aussi serrés. Mais les Engagées sont restées sur une bonne dynamique qui leur a permis de rester vigilantes jusqu’à la fin du match.

Une 5e place au classement

Une victoire au forceps qui permet à l’ESBF de gagner une place au classement et de s’installer désormais dans le 5e et dernier fauteuil qualificatif pour la coupe d’Europe. Ne reste désormais plus qu’à conserver ce rang jusqu’à la fin de la saison. Pas une mince affaire donc.