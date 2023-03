Inauguration de la nouvelle cour d’honneur en l’hommage de Paulette Guinchard

Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Laëtitia Martinez, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'égalité réelle et de la laicité ont présenté la 5ème édition du "Printemps de l'égalité", vendredi 3 mars. L'objectif de cette édition : faire avancer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions.