Incivilités : le square Saint-Amour désormais fermé la nuit

La maire de Besançon, Anne Vignot, a pris ce mercredi 17 septembre un arrêté municipal interdisant l’occupation du square Saint-Amour, au centre-ville, entre 23h00 et 6h00. Le texte a été transmis à la préfecture du Doubs.

Cette décision fait suite aux nombreuses incivilités rapportées ces derniers mois dans ce lieu : nuisances sonores nocturnes, consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que divers trafics perturbant les nuits des riverains.

Le député du Doubs, Laurent Croizier, qui demandait depuis quatre mois une telle mesure, salue une avancée. Selon lui, cet arrêté ”permettra aux forces de l’ordre d’agir fermement et rapidement”.

Il rappelle cependant qu'”il aura fallu attendre quatre longs mois pour que la maire de Besançon sorte du silence et réagisse enfin aux appels à l’aide des habitants.” Et d’insister : ”Prendre cet arrêté n’était pourtant ni complexe, ni coûteux pour la collectivité.”

Le parlementaire précise que cette interdiction ”permettra désormais aux forces de l’ordre d’agir fermement et rapidement, en les autorisant à verbaliser les individus et à procéder à leur expulsion pour occupation illégale.” Il nuance toutefois son appréciation en soulignant que ”cette décision arrive tardivement, le 17 septembre, veille de l’automne, quand les nuits fraîches auraient de toute façon incité ces groupes d’individus à quitter les lieux.”