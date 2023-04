Interpellé pour défaut de contrôle technique, il prend la fuite à Besançon

En patrouille sur le secteur de Besançon, les policiers de la police municipale ont remarqué un véhicule dépourvu du talon de contrôle technique.

Les policiers ont alors fais signe au conducteur de se stationner mais celui-ci a aussitôt accéléré son allure refusant d’obtempérer.

Suivi par le centre de supervision urbain, le conducteur du véhicule s’est finalement garé au niveau de la rue Martin du Gard à Besançon. Il a rapidement été interpellé vers 18h30 et conduit au poste de police.

Après vérifications, les agents de police se sont aperçus que l’homme cumulait les délits routiers. En plus du refus d’obtempérer et de l’absence de contrôle technique, l’homme de 32 ans conduisait avec un permis suspendu au volant d’un véhicule non assuré.

Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et sera convoqué à une audience en septembre prochain.