Où peut-on jouer aux jeux de société à Besançon ? Une question que je me suis posé dès mon arrivée dans la ville cet été. Heureusement, je n’ai pas eu à chercher bien loin, puisque les Jeux de la Comté, magasin spécialisé situé rue Battant, m’a immédiatement parlé de leurs nocturnes, organisées chaque vendredi soir. L’occasion parfaite de tester, pour vous, l’une d’entre elles !

Fraîchement débarqué à Besançon cet été, et en tant qu’amoureux de dés, meeples et autres accessoires du bon petit joueur de jeux de société, je me suis immédiatement demandé où j’allais bien pouvoir battre quelques cartes avec mes nouveaux voisins bisontins.

Très vite, je me suis rapproché de la boutique des Jeux de la Comté, située au 26 de la rue Battant, grâce à qui j’avais déjà regarni mes étagères quelques années auparavant. Un magasin de passionnés, avec des vendeurs toujours de bons conseils, qui, je ne le savais pas encore, propose également des nocturnes chaque vendredi soir depuis plus de 5 ans ! Une bonne occasion de franchir le pas, pour moi, mais aussi pour vous !

Des nocturnes gratuites, ouvertes à toutes et tous

Ce vendredi là, Aude et Cyril tenaient la boutique. Ce dernier m’a présenté les lieux sous un autre jour : salle de jeux à l’étage inférieur, tournoi de cartes Magic, Pokémon, et Yu-Gi-Oh! ou encore tables réservées aux joueurs de figurines. Les possibilités sont nombreuses !

Sur place, une grande variété de jeux en accès libre et de nombreux habitués, qui acceptent volontiers d’accueillir des petits nouveaux, qu’ils soient seuls ou en groupe. Et c’est là tout l’intérêt : « Vous pouvez très bien venir seul. On vous aiguille ensuite vers d’autres joueurs afin que vous puissiez jouer avec eux » explique Cyril. L’occasion de rencontrer de nouvelles têtes autour d’une passion commune.

Et si vous avez une question sur un jeu, pas de soucis ! L’équipe des Jeux de la Comté est là pour vous expliquer les règles. Par ailleurs, la boutique reste ouverte tout au long de la nocturne, laissant la possibilité aux joueurs de mettre la main au porte-monnaie si un jeu leur a vraiment tapé dans l’oeil. Des boissons (café, chocolat, soda) et des en-cas sont également disponibles à l’accueil.

De nombreuses activités tout au long de la semaine

Les activités proposées aux Jeux de la Comté ne s’arrêtent pas aux nocturnes. Par exemple, le mercredi, un atelier peinture de figurines est organisé tout au long de la journée. Des événements à thèmes sont eux-aussi programmés certains jours ou soirs. Il est également possible, sur demande, de réserver les lieux.

Pour rester au fait de l’actualité du magasin, deux solutions : passer en boutique (où vous seriez très bien accueillis) ou consulter leurs réseaux sociaux, que l'équipe alimente régulièrement.

Quoi qu’il en soit, si vous aimez les jeux de société et que vous ne savez pas où ni avec qui jouer, n’hésitez pas à pousser la porte des Jeux de la Comté un vendredi soir. Pour ma part, l’expérience était agréable et je n’hésiterai pas à la renouveler !

Infos +

La boutique des Jeux de la Comté est ouverte :