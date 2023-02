Jason Rüesch et Coralie Bentz vainqueurs de La Transjurassienne

Le Suisse Jason Rüesch et la Française Coralie Bentz ont remporté ce dimanche 12 février La Transjurassienne, après 50 km tracés entre Lamoura et Les Rousses, dans les splendides paysages des Montagnes du Jura.

Les premières fois ne s’oublient jamais, paraît-il. Jason Rüesch et Coralie Bentz ne diront probablement pas le contraire. Pour la première fois au départ de La Transjurassienne, le Suisse et la Française ont dominé tous leurs adversaires pour aller inscrire leur nom au prestigieux palmarès de l’épreuve, au terme d’un parcours ramené à 50 km (au lieu de 70), en raison des conditions d’enneigement, mais très exigeant avec un dénivelé positif de 855 m.

Membre de l’équipe Suisse aux Jeux olympiques de Pékin (17e du 50 km skating mass-start, 27e du skiathlon) et aux championnats du monde 2017, 2019 et 2021 avec pour meilleurs résultats une 11e place aux Mondiaux 2021 sur le 50 km et des 4e et 5e places avec le relais en 2017 et 2021, Rüesch ne cachait pas son bonheur. "C’est toujours spécial de passer une ligne d’arrivée en tête" a confié le Suisse de 28 ans, déjà deuxième la semaine dernière d’une épreuve de 42 km en Italie et présent aux Rousses le 27 janvier pour l’épreuve Coupe du monde (58e du 10 km). "Cette victoire est belle surtout aujourd’hui où il y avait un super plateau avec des grands champions. Ça a été très dur au début de la course où ça a attaqué très fort. J’étais vraiment à la limite, pas loin de lâcher. J’ai juste essayé de suivre. Mais à la fin, face au vent, j’avais de bonnes jambes. J’ai attendu et placé une attaque à 100 m. Même si je viens souvent dans le Jura, notamment en préparation à Prémanon, c’était ma première Transju’. C’est vraiment une super course avec une atmosphère folle, beaucoup de monde tout au long de la piste, un peu comme en Coupe du monde. J’aime la France !"

Coralie Bentz en tête du début à la fin

Dans la course féminine Coralie Bentz, 26 ans, s’est imposée après avoir pointé en tête à chaque temps intermédiaire. "J’étais venue pour gagner", sourit la Française, présente avec l’équipe de France aux derniers Jeux olympiques de Pékin. "J’avais fait une longue distance la semaine dernière pour prendre des repères. J’ai d’abord veillé à rester au contact avec les autres filles car dans les courses au milieu des garçons il peut y avoir des cassures. Mais je n’ai jamais été trop dans le rouge sauf à la fin où il était temps d’arriver. Finalement 50 km ça m’allait bien ! Je n’avais pas vraiment prévu de partir à Prémanon mais il y avait une petite cassure. J’ai un peu hésité car c’est quand même long et il y avait du vent. Mais je me suis dit, allez tu as les planches, une bonne glisse, il faut y aller". Choix gagnant. "Ça fait super plaisir. Mon copain a déjà la petite cloche mais je voulais avoir la grosse, c’est un beau cadeau. La Transju’ c’est mythique". Longtemps en tête avec Bentz, Emilie Bulle prend la deuxième place, suivie de l’Américaine Katie Feldman. Tenante du titre, Céline Choppard-Lallier finit au pied du podium.

La biathlète Anaïs Bescond, 10e féminine

Championne olympique de relais mixte en 2018, Anais Bescond, déjà présente au début du mois auprès des jeunes de la Transju’ Jeunes, a pris une belle dixième place de la course féminine (2h20’08’’). Une vraie performance au regard d’une forme très relative.

À noter également la 57e place de l’ultra-traileur Xavier Thévenard (triple vainqueur de l’UTMB), en 2h08’47’’, la bonne performance de Camille Bruyas, également spécialiste de l’ultra trail, 33e féminine ou encore le bon chrono de Jérome Coppel (champion de France de contre-la-montre 2015), en 2h13’09’’ (88e). Les skippers Aurélien Ducroz, ancien champion du monde de ski freestyle, et Ian Lipinski, terminent en 3h34’. Tandis que la Championne olympique de VTT 2012, Julie Bresset coupe la ligne après un peu plus de 4 heures de course.

Le samedi, la victoire est revenue à Thomas Joly chez les hommes et Jennifer Lambert chez les femmes lors du 50km marathon Classic.

Un bilan très positif

Avec près de 4.000 participants sur l’ensemble des épreuves malgré les incertitudes météorologiques des dernières semaines, l’édition 2023 de la Transju’ est un succès. "Le bilan est ultra positif", se réjouit Pierre-Albert Vandel, président de Trans’Organisation. "Déjà car nous avons pu maintenir la course. Il faut souligner tout le travail réalisé par les pisteurs, un vrai travail d’orfèvre. Sans eux, il n’y aurait pas eu de Transju’. Depuis une semaine ce n’était pas gagné. Il y avait très peu de neige à récupérer aux abords de la piste. Avec la météo à venir, nous sommes passés tout juste. Le public est là, on voit sur les sourires à l’arrivée que les coureurs sont contents. Cette édition est une belle réussite". Satisfaction aussi de constater chaque année la fidélité des passionnés à ce rendez-vous. "La Transju’ est inscrite dans le patrimoine du territoire et dans celui du ski nordique en France, poursuit-il. Les gens ont à cœur de participer. C’est un événement qui a son importance d’un point de vue social et sociétal. Il faut continuer à entretenir cette cohésion sociale. Il ne faut surtout pas casser ce besoin que les gens ont de se retrouver".

Classement

Transjurassienne

Hommes

1. Jason Rüesch (SUI), 1h53’40’’

2. Maurice Manificat (FRA) (Haute-Savoie Nordic Team), à 5’’

3. Arnaud Chautemps (FRA), à 8’’

Femmes

1. Coralie Bentz (FRA) (Haute-Savoie Nordic Team), 2h05’53’’ (36e au scratch)

2. Émilie Bulle (FRA) (Team Vercors Isère), à 56’’

3. Katie Feldman (USA) (Sun Valley SEF/BSV), à 2’53

(Communiqué)