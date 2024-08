JO : les handballeuses françaises en demi-finale

Après les volleyeurs, ce sont cette fois les handballeuses françaises qui ont maitrisé leur sujet face à l’équipe d’Allemagne ce mardi 6 aout 2024 dans ce quart de finale des jeux olympiques de Paris. En s’imposant une nouvelle fois (26-23), les filles de d’Olivier Krumbholz conservent leur invincibilité dans le tournoi et prolongent l’aventure en demi-finale.

En dominant les Allemandes, les championnes olympiques en titre se rapprochent un peu plus de leur objectif de titre olympique qu’elles rêvent de décrocher pour la seconde fois d’affilée.

Les deux Francs-Comtoises Chloé Valentini et Laura Gloser ont contribué au succès de l’équipe de France qui reste invincible dans ce tournoi avec six victoires en six rencontres.

Ne reste plus qu’à connaître le futur adversaire des Bleues entre la Suède ou la Hongrie qui s’affrontent ce mardi à 17h30. Le vainqueur quel qu’il soit, affrontera la France en demi-finale jeudi 8 août.