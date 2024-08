JO : les handballeuses françaises se qualifient en finale au terme des prolongations

Suède - France : 28-31

Après une première mi-temps laborieuse pour les Françaises avec des pertes de balles et une inefficacité inhabituelle face au but, les Françaises accusaient le coup. Mais la Franc-Comtoise Laura Gloser a notamment permis de limiter la casse (menées 12-10 à la mi-temps).

Dans une deuxième mi-temps mieux maitrisée, les Françaises balbutient encore un peu et courent après le score. Redoutable, la gardienne suédoise semble infranchissable. Il faut patienter jusqu’à la 54e pour voir enfin les Bleues revenir au score (22-22).

Dans une fin de match à suspense (56e 23-22), les arbitres refusent l’égalisation française à 23-23. Heureusement, la solution vient finalement de la Mortuacienne Chloé Valentini (57e), quasi inexistante jusqu’à présent, qui permet aux Françaises de revenir au score (23-23).

À moins d’une minute de la fin du temps réglementaire, les Bleues sont menées d’un but et doivent à tout prix égaliser pour aller chercher le match nul et pousser en prolongations. Le coach français choisit une attaque à 7 contre 6 à deux pivots pour maximiser les chances de réussite en attaque. C’est heureusement réussi et les Françaises filent en prolongations.

Survoltées et ayant retrouvé toute leur efficacité les Françaises terminent la première période des prolongations avec trois buts d’avance dont deux apportés par Chloé Valentini. Même constat en deuxième période ou les Bleues conservent leur avance et filent tout droit en finale des jeux olympiques pour la troisième fois d'affilée.