La société de Rioz Abéo, une nouvelle fois sous les projecteurs des JO

Ils sont indispensables à la réussite et à la quête de médailles des athlètes de ces Jeux olympiques de Paris 2024 et ils proviennent du groupe franc-comtois Abéo. Ce soir encore, lors de la demi-finale de basket 3x3 de la France face à la Lettonie, les équipements sportifs du groupe haut-saônois seront sous le feu des projecteurs aux côtés des athlètes olympiques.

Lors de ces JO de Paris, quand vous regardez une Simone Biles en pleine démonstration, des grimpeurs en pleine ascension ou encore des basketteurs en pleine action vous observez également une partie de la réussite du groupe dont le siège est basé à Rioz en Haute-Saône.

Équipementier officiel de paris 2024, Abéo est présent une fois encore sur ces JO de Paris 2024 pour fournir le matériel des épreuves de gymnastique, d’escalade et de basket-ball (5x5 et 3x3) olympiques et paralympiques. Déclinés selon le "look of the Games", les équipements ont été réalisés dans les couleurs retenues pour cette édition 2024 des JO à savoir le bleu, rouge, vert et violet afin d’illustrer "la richesse et la diversité de la France", explique le site internet Paris 2024.

"Un plaisir supplémentaire" de jouer à domicile

Un an avant le début des Jeux, nous avions rencontré le PDG d’Abéo, Olivier Estèves, qui nous avait confié que cette mission revêtait cette année un "plaisir supplémentaire" et une certaine "fierté de pouvoir être présent et de jouer à domicile". Le président avoue d’ailleurs non sans mal : "on l’aurait eu particulièrement mauvaise de voir un de nos concurrents internationaux nous damer le pion à la maison".

Ils ont résisté aux dunks de Victor Wembanyama et seront dans la visée de l’équipe de France qui affronte ce soir la Lettonie, les panneaux de baskets sont eux aussi réalisés par la société haut-saônoise via sa fille Schelde Sports. Ne reste plus qu’à espérer qu’ils permettront cette fois aux Français de se hisser sur le podium de ces JO de Paris 2024.