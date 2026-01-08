Jobs d’été 2026 : le CHU de Besançon ouvre ses recrutements au étudiants

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le CHU de Besançon lance sa campagne de recrutement pour les jobs d’été 2026. Comme chaque année, l’établissement hospitalier propose environ une centaine de remplacements destinés aux étudiants pendant la période estivale, qui s’étend du 15 juin au 30 septembre. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 27 février 2026.

Les besoins concernent différents domaines d’activité au sein de l’hôpital. Les principaux secteurs recruteurs sont :

Les services de soins , sur des fonctions d’agent de service hospitalier, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture ;

, sur des fonctions d’agent de service hospitalier, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture ; Les services logistiques , notamment la blanchisserie, la cuisine ou l’entretien des locaux communs ;

, notamment la blanchisserie, la cuisine ou l’entretien des locaux communs ; Les services administratifs ;

; Les services médico-techniques, incluant les postes de manipulateur en électroradiologie médicale, technicien de laboratoire et préparateur en pharmacie.

La durée des remplacements est fixée à un minimum de deux à trois semaines.

Deux journées d’information pour les étudiants

Afin de présenter les opportunités proposées et de répondre aux questions des candidats potentiels, le CHU de Besançon organise deux journées d’information à destination des étudiants.

Elles se tiendront aux dates suivantes :

Jeudi 22 janvier, de 14h à 17h

Mardi 10 février, de 14h à 17h

Les rencontres auront lieu dans le hall de l’Hôpital Jean Minjoz. Les étudiants pourront y découvrir les différents types de remplacements proposés pour l’été 2026.

Une candidature exclusivement en ligne

Les étudiants intéressés doivent candidater directement en ligne, via le site internet du CHU de Besançon, dans la rubrique Espace Emploi, en complétant le formulaire dédié.

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter la direction des ressources humaines

Adresse mail : drh-emploivacances@chu-besancon.fr

Téléphone : 03 81 21 86 71

Le CHU précise toutefois que les candidatures transmises par mail ne seront pas traitées.

Date limite fixée au 27 février 2026

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 février 2026. Passé ce délai, aucun dossier ne sera pris en compte.