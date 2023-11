Journée contre le harcèlement scolaire : la rectrice de l’académie de Besançon en visite dans trois établissements

VIDÉOS • C’est un sujet sensible qui a fait monter au créneau plusieurs fois les élus de l’opposition au conseil municipal. Ces derniers s’inquiètent de l’état des 59 écoles de la Ville et notamment de trois d’entre elles (soit 5 bâtiments), à savoir : l’école Bruyère (Palente), l’école des Sapins (Saint-Ferjeux) et l’école Bourgogne (Planoise). Anne Vignot, la maire de Besançon, a souhaité rassurer les parents et répondre aux différentes accusations ce 10 octobre 2023 lors d’un point presse.