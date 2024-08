Juliette Labous signe avec FDJ-Suez

La championne de France en titre a annoncé la nouvelle ce mardi 6 août sur ses réseaux sociaux. Actuellement en fin de contrat au sein de l’équipe néerlandaise, qui l’a chaudement remercié sur Instagram pour "cet incroyable voyage", la quatrième du contre-la-montre des Jeux Olympiques, quittera l'équipe néerlandaise à la fin de l’année.

Juliette Labous sera au départ du prochain Tour de France femmes le 12 août 2024 avec sa tunique orange avant de concourir sous ses nouvelles couleurs l’an prochain.

"Je suis très heureuse et fière de rejoindre l'équipe dès 2025. FDJ-Suez est une équipe en constante progression qui pourra m'offrir le meilleur environnement possible pour viser les plus hautes performances", a-t-elle souligné dans un communiqué.

La quatrième du contre-la-montre des Jeux Olympiques, quittera l'équipe néerlandaise à la fin de l’année.