Kick boxing : les athlètes de la MJC des Clairs Soleils brillent en Allemagne !

Les cinq athlètes ont brillé lors de cet événement où toutes les classes étaient mélangées : amateurs, semi professionnels et professionnels. Voici leurs résultats :

Ilan Fakir, champion du monde amateur : victoire 1/4 contre la Turquie, victoire 1/2 contre la Géorgie, victoire finale contre l'Allemagne

Naïm Bousserima, vice-champion du monde amateur : victoire 1/4 face à l'Allemagne, victoire 1/2 face à laHollande, défaite finale face à l'Albanie

Virgile Voitot, vice-champion du monde : victoire 1/2 contre la Hollande, défaite finale contre l'Afghanistan

Malyana Bousserima : défaite 1/4 face à la Belgique

Bessma Sadaane : défaite 1/4 face à l'Allemagne

" Nous tenons à remercier Ville de Besançon, le service des Sports et Abdel Ghezali pour leur soutien et leurs encouragements. Nous remercions également nos sponsors MCE électricité, Cabinet Souli RH, Zilan Market, Mehdi Chergui, Tabac Le Joker 7/7", souligne Eric Schmitt, directeur de la MJC-Centre Social-EVS des Clairs Soleils et des Vareilles.