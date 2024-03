L214 à Besançon : "On accepte des choses pour les poissons qu’on n’accepterait pas pour les animaux terrestres"

"Les poissons ressentent la douleur, ils ont des émotions", rappelle Amandine Moity, référante L214 Besançon, ce qui a tendance a être oublié. L’association lutte contre la pêche au chalut "qui participe activement à la souffrance animale avec des poissons écrasés, éviscérés, asphyxiés dans les filets de pêche ; on accepte des choses pour les poissons qu’on n’accepterait pas pour les animaux terrestres."

La référante évoque également une pêche "non sélective", c’est-à-dire que dans les filets des chalutiers, se trouvent des poissons qui ne devaient pas être pêchés et qui sont abandonnés et tués "pour rien". Etienne Ménard, référant local L214, abonde : "35% des ressources de l’écosystème est détruit à cause de ces filets immenses."

Contre trois projets d'élevage intensif de saumon en France

L’association s’oppose fermement aux trois projets actuels d'implantation d'élevage intensif de saumons en France, dont Pure Salmon au Verdon-sur-Mer ou encore Local Ocean à Boulogne-sur-Mer.

”Outre leur fort impact écologique, chacun de ces élevages tuera près de 2 millions de saumons par an, la production sera donc centuplée en France, et recourra en partie, pour leur alimentation, puisque les saumons sont carnivores, à des huiles et farines animales issues de la pêche industrielle, il n’y aura aucun gain à ce niveau-là”, selon Etienne Ménard.

Infos +

Une conférence-débat sur La connaissance des animaux aquatiques et ses enjeux éthiques sera organisée en partenariat avec L214, mardi 2 avril 2024 de 17h à 19h à l’université de Franche-Comté, rue Mégevand à Besançon (Amphithéâtre Petit).

Sébastien Moro viendra présenter une conférence "Qui sont les poissons ?", portant sur les capacités sensibles et cognitives de ces animaux. Sa présentation sera suivie d'un débat sur les enjeux éthiques de leur sentience. Une exposition sera également installée toute la semaine dans le hall d'entrée de l'UFR.