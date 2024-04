L214 demande la fin de l'abattage rituel pour les viandes halal et casher

Une vidéo diffusée par l'association, et filmée dans l'abattoir Bigard de Venarey-les-Laumes (Côte-d'Or) en mars, montre des bovins saignés à vif, non pas par un seul geste de cisaillement de la gorge comme le veut la pratique, mais "avec des retours dans la plaie ouverte à la lame ou à la main", dénonce L214.

Tandis que les animaux doivent rester immobilisés après l'égorgement jusqu'à l'état d'inconscience, ils sont transportés et suspendus, montrant "des signes de conscience évidents". "Certains sont en panique totale", selon L214 qui stigmatise des "cruautés" et une "violence délibérée". Avant l'abattage, des animaux sont frappés dans l'enclos d'attente, l'un d'eux recevant "en une minute plus de 20 coups violents sur le corps et la tête".

L214 demande la fermeture de l'abattoir

L214 a porté plainte contre l'abattoir et demandé sa fermeture à la préfecture. Le procureur de Dijon, Olivier Caracotch, a confirmé avoir reçu la plainte, indiquant qu'elle serait "examinée rapidement".

En plein Aïd al-Fitr, fête qui peut durer plusieurs jours après la fin du ramadan intervenue mercredi, L214 exige également l'abolition de la dérogation autorisant les abattages d'animaux sans étourdissement. L214 dit souhaiter discuter de ce rituel avec des représentants de la Grande Mosquée de Paris notamment et du Consistoire de France.

La pratique est déjà abolie dans plusieurs pays d'Europe: Danemark, Norvège, Finlande, Suède, Luxembourg, Suisse. Elle est également interdite en Belgique (hors région de Bruxelles-Capitale), une mesure qu'a validée la Cour européenne des droits de l'Homme en février 2024.

La réglementation européenne exige que l'abattage d'animaux soit fait "uniquement après étourdissement", la bête étant maintenue "dans un état d'inconscience et d'insensibilité jusqu'à sa mort". Mais une dérogation est prévue pour le marché halal et casher.

"Les sacrificateurs sont formés au respect de l'animal"

Des musulmans pourront aussi "être choqués par ces images" a souligné Bérénice Riaux, porte-parole de L214, qui dit s'être entretenue à ce sujet avec le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane. "Mais il n'y a pas eu de remise en question" de ce rite, a-t-elle ajouté.

Interrogé par l'AFP, M. Kabtane a assuré qu'il "regrettait" la situation montrée dans les images de L214. "Nous musulmans, nous avons le sens du respect de l'animal", a-t-il déclaré, rappelant que "les sacrificateurs sont formés au respect de l'animal". "Une bête ne doit pas souffrir, ne doit pas être maltraitée", a-t-il ajouté. À l'association L214, dont "l'objectif est de faire de nous des végétaliens" (sic), "je leur ai dit que dans le contexte actuel ça va servir d'alibi au Rassemblement national".

Sollicité par l'AFP, le groupe Bigard a indiqué devoir analyser la vidéo avant tout commentaire.

(AFP)