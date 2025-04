La 12e édition du Besançon international Tatto show débute ce samedi

Nichée au 4 rue du Faubourg Rivotte, Cucina e piacere proposait déjà, en plus de sa boutique de produits italiens artisanaux, des ateliers cuisine, les brunchs et apéritifs sans oublier les événements privés. Mais dès le début avril 2025 une offre de petite restauration fera également son apparition. Le chef Ignazio Fabiano a bien voulu nous en dire un peu plus.