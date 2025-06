La Biscuiterie Billiotte change de nom et développe une nouveauté

Bien connue pour ses biscuits secs et moelleux, sucrés et salés, sèches et biscuits de Montbozon, l’entreprise déclare dans son communiqué "entrer dans une nouvelle ère". Ce changement vient "marquer une étape importante, fidèle à nos racines locales et à notre engagement pour une production de qualité, faite sur place, à Besançon" précise l’enseigne.

Une nouvelle gamme de chocolats fabriquée localement

Évoquant "un développement attendu", la biscuiterie annonce ainsi l’arrivée d’un atelier chocolat "au cœur de la production" grâce au savoir-faire d’un chocolatier récemment intégré à l’équipe. Une première gamme composée de cinq tablettes est déjà en vente : deux chocolats noirs dont un "origine équateur" et deux chocolats au lait dont un chocolat extra-fin et un chocolat blanc. Elles sont "toutes conçues artisanalement dans notre atelier de Besançon" précise l’entreprise.

Connue pour son concept apprécié de gamme en vrac, qui permet à chacun de composer librement son assortiment de biscuits, la Biscuiterie & Chocolaterie Billiotte dit vouloir "rester fidèle à ses valeurs : simplicité, terroir, gourmandise".

Pour fêter cette évolution gourmande, une dégustation gratuite de chocolats sera organisée dans les quatre boutiques de l’enseigne à Besançon, Montbéliard, Valentigney et Bart.