La Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune aux orages ce vendredi

Les orages seront accompagnés de fortes pluies sur la plupart des secteurs. Ils seront d'abord plus marqués du sud Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, puis ils s'étendront vers l'est en cours d'après-midi, pour gagner la Franche-Comté jusqu'à l'intérieur du Var et des Alpes Maritimes en où l'on pourra observer de la grêle.

Les températures resteront fraîches pour la saison et n'excèderont pas 13 à 18 degrés en général, des valeurs "plus dignes d'un mois d'avril que de mai", selon Météo France.

Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles à ce risque.