La Cancoillotte poursuit sa croissance avec 25 millions de pots vendus en 2024

Depuis plusieurs années, la production de cancoillotte connaît une progression constante. En 2017, cinq ans avant l’obtention de l’IGP, la filière enregistrait 4.900 tonnes produites. En 2021, ce volume atteignait 5.700 tonnes. En 2024, deux ans après l'obtention de l’IGP, la production s’est élevée à environ 6.200 tonnes, représentant l’équivalent de 25 millions de pots. Il s’agit désormais de la production la plus élevée parmi les IGP fromagères françaises.

Pour Didier Humbert, président de l’APC, cette dynamique s’explique notamment par l’impact de la reconnaissance en IGP : ”Cette augmentation significative témoigne de l’engouement croissant, années après années, du grand public pour cette spécialité fromagère unique et de l’impact positif de l’IGP sur sa notoriété et par conséquent, sa consommation.”

"Trouver de nouveaux producteurs motivés pour l’aventure Cancoillotte"

Afin de répondre à cette demande croissante, la filière cherche à recruter de nouveaux producteurs. Selon Didier Humbert, ”nous avons à cœur de poursuivre cette belle lancée et pour répondre à la demande croissante et pérenniser la filière, de trouver de nouveaux producteurs motivés pour l’aventure Cancoillotte. Cela semble d’ailleurs bien engagé puisque nous pourrions accueillir deux nouveaux producteurs fermiers dans les prochains mois.”

Au-delà de la production, la filière poursuit ses efforts de valorisation. Le lien avec le sport, la diététique et la jeunesse reste un axe prioritaire de développement. La cancoillotte est notamment partenaire du Triathlon international de Saint-Jean-de-Monts en Vendée ”et séduit de plus en plus les professionnels de santé et les nutritionnistes”, nous précise-t-on.

L’obtention de l’IGP, survenue le 20 mai 2022, constitue une étape clé pour la filière. Elle consacre 7 années de travail pour faire reconnaître officiellement l’origine, la qualité et le savoir-faire propres à cette spécialité fromagère comtoise. L’IGP, délivrée par l’INAO et validée par l’Union européenne, est un gage de reconnaissance pour un produit traditionnel solidement ancré dans son territoire d’origine, la Franche-Comté.