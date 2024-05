La CCI Saône-Doubs veut créer une nouvelle école hôtelière de prestige pour la rentrée 2025 à Besançon

Par ordonnance rendue le 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a retenu l’offre d’acquisition présentée par la Chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs et a autorisé la cession à son profit des actifs dépendant de la liquidation de l’association Cours Hôtelier de Besançon. Une première promotion est prévue à la rentrée 2025.

Liquidation judiciaire : la fin du Cours hôtelier à Besançon... Comme annoncé sur macommune.info le 8 août dernier, le Cours hôtelier de Besançon, ne fera pas sa rentrée 2023/2024. La première école privée de France comme indiqué sur son site internet, a même fait savoir dans un communiqué de presse paru lundi 18 septembre en fin de journée qu’elle mettait fin à son activité en demandant son placement en liquidation judiciaire.

La CCI Saône-Doubs entend créer une nouvelle École hôtelière de prestige à Besançon, perpétuant ainsi cette tradition centenaire de l’excellence et de l’exigence, au cœur de la cité comtoise. Elle porte un ambitieux projet éducationnel, social et économique en faveur du développement des compétences, de la réponse en matière d’emploi et du rayonnement du territoire.

La CCI Saône-Doubs n'envisage vraisemblablement pas d'ouvrir cette école dans les anciens locaux du Cours hôtelier situés Grande rue au centre-ville de Besançon. Elle compte s’appuyer sur ses atouts existants :



Un espace dédié dans ses locaux de Villarceau pour accueillir la nouvelle école, des espaces mutualisés, une résidence étudiante, des équipements modernes...

Son expertise de 35 ans dans le domaine de la formation initiale (Iméa) et de la formation continue (SIFCO), sa certification Qualiopi, sa maîtrise des process de promotion de formations, la détection de jeunes, la sélection d’intervenants professionnels adéquats, la mise en place d’ingénierie pédagogique, l’animation de la vie d’une école, le travail en étroite collaboration avec les entreprises employeuses.

Son réseau d’entreprises, de formateurs et de partenaires.

L’objectif est d’accueillir la première promotion d’apprenants à la rentrée de septembre 2025.