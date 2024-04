La chambre des mÃ©tiers et de l'artisanat de Lure disparaÃ®t

Le 3 avril 2024, le comité de vigilance et de défense des services publics de proximité en Haute-Saône (CV70) alertait sur la fermeture de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Lure.

Dans son communiqué, le CV70 s'inquiète de cette nouvelle fermeture : ''Sous couvert d'économies, de gestion des pénuries, et d'une soi-disant rationalité des regroupements, nous obtenons toujours les mêmes erreurs et les mêmes conséquences : un nouvel abandon de la proximité territoriale […] et une nouvelle désertification de nos territoires.''

L'association soutient que la présence et le maintien des services de proximité est ''essentielle'' pour prévenir la diminution démographique de la région et son appauvrissement social et économique. La volonté de concentration des services publics en un même lieu est jugée ''stupide'' par le CV70.

''Les décideurs augmentent [...] sciemment la fracture territoriale, laissant aux populations directement concernées ce sentiment d’être délaissées, jugées de seconde zone. Cela les pousse à des dénonciations et des choix politiques à nos yeux dangereux.''