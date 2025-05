La City : une profonde rénovation du siège de Grand Besançon Métropole d’ici 2027

VIDÉO • Parmi les sujets sur lesquels les élus du conseil communautaire du Grand Besançon Métropole (GBM) auront à délibérer ce jeudi 22 mai 2025, figure le dossier de restructuration et de rénovation énergétique de son siège situé dans le bâtiment dit "BB3" de la City, rue Gabriel Plançon à Besançon, et dont GBM est propriétaire à 100%.

Livré en 1996, le bâtiment n°3 de la City, dans lequel sont implantés les bureaux de Grand Besançon Métropole, "ne correspond plus aux normes techniques actuelles, ni aux exigences environnementales", a résumé le conseiller communautaire délégué aux bâtiments de GBM, Anthony Nappez, en conférence de presse mercredi 21 mai 2025 à Besançon. Sa faible performance énergétique ne permet plus de répondre "en termes de confort d’été et d’hivers à ce que l’on attend de bureaux où travaillent des agents" qui voient parfois, la température de leurs bureaux monter à 35°C à la période estivale.

En plus de cela, le décret tertiaire "impose aux collectivités une rénovation des bâtiments publics avec un objectif de baisse des consommations énergétiques de 60% à l'horizon 2050" nous explique Anthony Nappez dans notre vidéo. Le "BB3 sera donc réhabilité" plutôt que "reconstruit".

Le projet de réhabilitation de la City se fera en plusieurs étapes et pour un montant global d’opération de 14,5 M€ dont 9,7 M€ de travaux pour une surface totale de 6002 m2.

L’architecte retenu pour le projet sera désigné par le conseil communautaire de ce jeudi 22 mai. Son projet a été "retenu à l’unanimité" parmi une douzaine de candidatures par un jury dans lequel figurait notamment l’architecte qui a conçu l’ensemble du bâtiment de La City, a indiqué Anthony Nappez.

Intégration des nouvelles modalités de travail

Parmi les objectifs retenus, GBM a souhaité réaffirmer et identifier plus nettement le siège de la communauté urbaine et a fait le choix d’une réorganisation des locaux pour un fonctionnement plus cohérent. Une connexion interne entre les bâtiments BB1 et BB3 sera ainsi mise en place, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Tous les étages seront ainsi rénovés, précise Anthony Nappez dans notre vidéo. Le rez-de-chaussée sera équipé d’un vitrage intégral et intégrera désormais "un accueil digne de ce nom pour l’accueil des visiteurs" qui migre donc du BB1 au BB3, mais également une salle de conférence pour le conseil communautaire.

Les niveaux supérieurs seront également réaménagés afin d’intégrer notamment les nouvelles modalités de travail comme : la visioconférence, le télétravail ou encore la semaine de 4 jours, ce qui inclut des bureaux partagés et modulables. Mais également, "des rangements et des bureaux pour la présidence", ou encore les locaux permanents et dits "de passage" a complété Anthony Nappez.

Des améliorations techniques notables

Parmi les améliorations techniques, le projet comporte notamment un raccordement au réseau de chaleur urbain, une reprise totale de la ventilation et de la climatisation, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et des brises-soleil orientables et occultants. Concernant les vitrages installés dans la partie courbe du bâtiment, un dispositif de vitrage électrochrome comprenant un courant électrique permettra de teinter le vitrage.

Tout ceci devrait, entre autres, permettre de contribuer à un objectif fixé par GBM de "la moitié des dépenses énergétiques en moins". Pour le conseiller communautaires délégué aux bâtiments, les 190.000€ de facture électrique annuelle, contre 300.000 aujourd’hui, devraient ainsi être "atteignables".

Si le projet est adopté en conseil communautaire ce jeudi 22 mai 2025, la phase de travaux de deux ans débutera en janvier 2027. S’en suivra dès 2029, une phase de réhabilitation similaire pour le bâtiment dit BB1 cette fois, et dont GBM est en partie propriétaire.