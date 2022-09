La Cpam du Doubs invite les jeunes à devenir autonomes et à prendre soin de leur santé

PUBLI-INFO • Quand on est jeune, entrer dans la vie active ou faire des études, ne riment pas toujours avec prendre soin de sa santé. En cette rentrée, l’Assurance Maladie lance une campagne d’informations dans le but d’inciter les jeunes à adopter les « bons réflexes de l’assuré autonome » et organise une série d’actions évènementielles dont un forum santé spécial dédié aux 16-25 ans le 29 septembre à Besançon.

La rentrée de septembre est propice aux démarches administratives pour les étudiants, c’est le moment idéal pour accompagner les primo-étudiants dans leur prise d’autonomie vis-à-vis de l’Assurance Maladie et les étudiants internationaux dans leurs démarches d’affiliation obligatoire.

Pour l’Assurance Maladie, "il est essentiel de les informer sur les « bons réflexes » à adopter : ouvrir son compte ameli, remplacer le RIB de ses parents par son propre RIB, vérifier sa déclaration de médecin traitant et mettre à jour sa carte Vitale."

Pour faire connaître tout cela, la Cpam s’appuie sur trois leviers :

Des supports de communication dédiés sont adressés et proposés aux établissements scolaires : une affiche, des dépliants, des flyers, des mémos, des visuels pour internet et les réseaux sociaux, une vidéo pédagogique….

Des conseils simples pour un jeune de 18 ans qui doit créer son compte ameli :

le jeune peut modifier son RIB directement dans son compte ameli, après l’avoir créé en indiquant celui de son parent ;

le jeune est invité à vérifier que sa déclaration de médecin traitant est bien indiquée dans son compte ameli, et s’il ne l’est pas à y procéder ;

ajout d’un encart sur le compte Instagram Mes tips santé et sur Mon espace santé ;



Une campagne média viendra renforcer ces actions de communication avec la diffusion de quatre vidéos « bons réflexes » à partir du 19 septembre sur Youtube, Twitch, Instagram, Tiktok, Snapchat.

Une opération spéciale avec quatre créateurs de contenus sur Tiktok s’amuseront à reproduire de manière comique des scènes du quotidien parent/enfant. Il s’agira pour eux d’en créer sur les bons réflexes d’un assuré de l’Assurance Maladie.

A noter également la diffusion du 19 octobre au 8 novembre 2022 au cinéma de deux des vidéos publicitaires en suivi du film Black Adam, blockbuster à venir avec Dwayne Johnson.

(Photo)

Rendez-vous sur Instagram : "Tkt, y’a mes tips santé"

Le compte Instagram dédié aux 16-25 ans Mes tips santé a été mis en ligne le 1er juin 2022. Le concept de cette campagne repose sur l’expression "TKT" couramment utilisée chez les jeunes pour esquiver des questions dont ils n’ont pas la réponse, ou des tâches dont ils ne se sont pas occupés.

A travers une traduction créative, l’Assurance Maladie prendra le contre-pied de cette expression en lui redonnant de la crédibilité sur toutes les questions / démarches de santé grâce à Mes Tips Santé.



Une opération spéciale avec Konbini et Théobabac, un influenceur qui raconte de manière humoristique des anecdotes de "galères" liées aux sujets santé et Assurance maladie en affirmant qu’elles auraient pu être évitées si il avait eu accès à Mes tips santé.

Des actions sur les campus

A l’invitation du Crous et de l’Université Bourgogne Franche-Comté, la Cpam du Doubs se déplace et va à la rencontre des étudiants et des jeunes pour répondre à leurs interrogations et à celles de leur famille. Elle sera présente du 12 au 15 septembre de 11h à 15h à la journée Bienvenue aux étudiants à Besançon au campus de la Bouloie.

Tout savoir au forum santé spécial pour les 16-25 ans à Besançon

La Cpam organise, avec le soutien du CCAS de la ville de Besançon et le conseil local de santé mentale du Grand Besançon, un forum santé dédié aux 16-25 ans. Le 29 septembre de 10 à 17heures, plus de 15 partenaires vont se retrouver en un lieu unique : l’espace Grammont situé au 20 rue Mégevand à Besançon pour parler santé mentale, santé nutritionnelle et hygiène bucco-dentaire, santé physique, vie affective et sexuelle, addictions mais aussi accès aux droits, accès aux soins, offre numérique en santé (compte ameli, mon espace santé…)

A travers des animations à la fois ludiques et pédagogiques (escape game, jeux concours, casques réalité virtuelle…), les jeunes pourront ainsi mieux appréhender les démarches pour leur santé et rencontrer les acteurs locaux pour les accompagner.

Grâce aux liens étroits tissés avec ses partenaires, la CPAM du Doubs renforce sa réponse pour accompagner au mieux les jeunes, notamment en situation de vulnérabilité. Les partenaires de l’écosystème jeunes sont nombreux et interviennent sur des champs différents comme l’insertion dans l’emploi, le logement, le social, l’éducation, la santé… Quel que soit le domaine, les questions liées à la santé et aux démarches associées font partie de leurs préoccupations.

Infos +