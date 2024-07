La directrice de l’ESTA à Belfort reçoit le prix de la garde nationale 2023

"Ce prix vient récompenser une dynamique engagée depuis plusieurs années par l’École Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort, pour inciter les salariés et les étudiants à rejoindre la réserve opérationnelle, diffuser la culture de défense et animer le lien Armées-Nation", précise dans un communiqué l’école.

Pour rappel, l’ESTA forme des ingénieurs d’affaires depuis près de 40 ans. Il est est l’un des premiers établissements d’enseignement supérieur à avoir signé la convention de soutien à la politique de la réserve opérationnelle en 2019. "Cette convention garantit à ses salariés des conditions favorables à un engagement grâce au maintien de salaire, à un nombre de jours de réserve illimité et un délai de prévenance très réduit", nous précise-t-on.

Ainsi, ce sont 17% des salariés de l’école qui sont réservistes, avec, en 2023, 64 jours d’engagement. L’ESTA organise une préparation militaire Terre au sein du 1er régiment d’artillerie pour intégrer les 1res années. Lors de la dernière rentrée, l’ESTA a également mis en place un parcours citoyen pour ses étudiants réservistes au sein des Armées et de la Gendarmerie (et également pompiers volontaires et secouristes) avec à la clef 2 crédits universitaires pour 10 jours d’engagement minimum.