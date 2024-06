La Flamme olympique accueillie le 25 juin 2024 dans le Doubs

PUBLI-INFO • Avec l’accueil du relais de la flamme le 25 juin 2024, le Département du Doubs s’inscrit dans une double ambition : mettre en avant les atouts et richesses patrimoniales de ses territoires, et partager les énergies fondatrices des Jeux olympiques et paralympiques.

Le 25 juin 2024, la Flamme traversera sept communes du Doubs, avant de rejoindre le site de célébration au Parc de la Gare d’Eau à Besançon.

Pontarlier, terre de champions ; au départ du Parc du Grand Cour pour une distance de 3,5 kms

Chaux-Neuve, terre de nature ; au départ de la Mairie pour une distance de 1 km

Maîche, terre de traditions ; au départ du Château du désert pour une distance de 2,5 kms

Étalans - Gouffre de Poudrey, terre de surprises ; pour une distance de 300 mètres

Montbéliard, terre de jeunesse et d’innovation ; au départ du Pont Armand Bremont pour une distance de 5 kms

Baume-les-Dames, terre de vélo ; au départ du stade de rugby pour une distance de 1,2 km

Besançon, terre de patrimoine ; au départ du complexe Léo Lagrange pour une distance de 5,8 kms pour une arrivée au parc de la Gare d’eau, propriété du Département du Doubs.

Sur chaque étape, les communes proposeront des animations sportives et culturelles pour tous les publics

Quant au site de célébration au parc de la gare d’eau, il sera accessible au public à partir de 15h30. Le Département ainsi que l’ensemble des partenaires du relais de la flamme proposeront de nombreuses animations qui rythmeront l’après-midi dans l’attente de l’allumage du chaudron.

Le Département du Doubs a fait le choix de s’engager pour le rayonnement des Jeux olympiques et paralympiques sur ses territoires, et se saisit de cette opportunité pour insuffler sur tout le territoire départemental une dynamique inclusive des personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. C’est le sens de la démarche Partageons nos sports labellisée Terre de Jeux 2024. Avec cette labellisation, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 reconnaît l’ambition du Département du Doubs d’ouvrir plus largement les milieux sportifs et associatifs à l’accueil des différents handicaps, contribuer à faire évoluer toujours plus le regard de la société sur le handicap, éveiller ou favorise la concrétisation des désirs d’activités en milieu ordinaire chez la personne en situation de handicap.

Infos pratiques

Le relais de la flamme dans le Doubs

A partir de :

8h20 à Pontarlier

9h30 à Chaux-Neuve

11h13 à Maîche

12h37 au gouffre de Poudrey

14h29 à Montbéliard

16h02 à Baume-les-Dames

17h59 à Besançon

Site internet : flamme-olympique.cd25.fr