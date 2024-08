La forêt de Chailluz est partiellement rouverte, la forêt de Bregille reste fermée

Suite aux très forts vents qui ont touché Besançon dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024, des équipes de bucherons municipaux ont été sollicitées pour dégager les routes et chemins forestiers, mais aussi pour sécuriser les parkings et sentiers du secteur. Cet investissement a permis à la forêt de Chailluz de rouvrir au public ce mercredi 31 juillet.

Cependant, la zone la plus impactée (délimitée en lien avec l’Office National des Forêts), présente toujours un risque fort de chute d’arbres et/ou de branches. En conséquence, ce secteur reste interdit au public. L’accès ainsi que la circulation des piétons, cyclistes et de tous véhicules motorisés ou non, sont rétablis uniquement au hameau des Grandes Baraques, sur les sentiers, routes forestières et parkings situés au nord du chemin du Maupertuis et à l’est de la route forestière des Chapelets.

Des rondes de surveillance par la police municipale, en lien avec l’Office national des forêts, seront effectuées afin de sensibiliser les usagers de la forêt au respect des secteurs fermés au public ainsi qu’au règlement des espaces naturels et forestier communaux.

Orages du 20 juillet : ”La forêt de Chailluz mettra du temps à s’en remettre” Suite à des orages survenus dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024, la Ville de Besançon a décidé de fermer la forêt de Chailluz au public pour des raisons de sécurité. Huit jours plus tard, la maire de Besançon Anne Vignot, Samuel Lelièvre, directeur du service Biodiversité et Espaces verts, Catherine Lehoux, responsable du service Forêt à la direction des Espaces verts et Laurent Tautou, directeur de l’agence ONF à Besançon, font le point sur l’état de la forêt et sa possible réouverture partielle au public prochainement.

Les accueils de loisirs Vital’Chailluz et MJC Palente ont repris.

La forêt de Bregille reste quant à elle fermée. Les premiers constats présentent des dommages forestiers et matériels pour certains riverains. La sécurisation du parcours santé sera engagée dans les prochains jours. La date de réouverture fera l’objet d’une prochaine communication.