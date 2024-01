La handballeuse Clarisse Mairot quitte l’ESBF

Clarisse est arrivée en -14 en provenance du club de Marnay, elle a réalisé la quasi-totalité de ses classes au sein du club de l’ESBF, en passant par le Pôle Espoir de Bourgogne-Franche-Comté et le centre de formation, jusqu’à fouler les parquets de Ligue Butagaz Énergie.

"L’heure est venue pour moi de tourner la page et de me lancer vers de nouveaux objectifs tels que la Ligue des Champions, en m'engageant avec le club de Brest. À travers ces mots, je tiens à remercier le club car au-delà du sportif, j'ai réalisé de belles rencontres et créé de véritables amitiés", indique Clarisse Mairot en précisant que l’ESBF restera son "club

de cœur".

Le tout sans oublier les objectifs à venir : "L’année est loin d'être terminée. Il nous reste encore de bons moments à passer ensemble les soirs de victoires pour décrocher une place pour la Coupe d’Europe la saison prochaine !", s’enthousiasme la joueuse.