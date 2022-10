La journée de la qualité de l’air, c’est le 14 octobre…

Ce vendredi 14 octobre est la journée de la qualité de l’air. À cette occasion, Atmo Bourgogne Franche-Comté rappelle qu’il s’agit d’un enjeu de santé environnementale pour l’homme et les écostystèmes et nous parle de l’application Air to go…

Selon Atmo Bourgogne Franche-Comté, chaque individu respire en moyenne 15.000 litres d’air, et tout ce qu’il contient, par jour. De nombreuses et récentes études étoffent ces connaissances sur le sujet. Les effets de la pollution de l’air tant sur la santé que sur celle des écosystèmes ne sont plus à démontrer. Favoriser une bonne qualité de l’air est donc primordial. L'association rappelle que "l’air que nous respirons, ou auquel nos écosystèmes sont exposés, contient divers polluants qui peuvent être nocifs : particules fines, ozone ou encore hydrocarbures aromatiques polycycliques, pour ne citer qu’eux."

"Ce n’est pas uniquement lors des pics de pollution que notre santé est la plus menacée"

La pollution atmosphérique impacte la santé humaine et constitue l’une des principales causes évitables de mortalité, "mais également, et pas suffisamment exprimé à ce jour, de morbidité entrainant une dégradation de la qualité de vie au quotidien", précise Atmo BFC. "Les populations principalement touchées sont les personnes vulnérables et les personnes sensibles, du fait généralement de leur capital santé ou de leur âge, ce qui accélère et/ ou renforce les symptômes suite à l’exposition à un air pollué."

Et contrairement aux idées reçues, "ce n’est pas uniquement lors des pics de pollution que notre santé est la plus menacée. En réalité, ce sont les niveaux de pollution que nous respirons tous les jours qui ont les impacts les plus conséquents", affirme l'association.

Si l’impact sur l’Homme est connu, l’impact sur nos écosystèmes reste encore assez méconnu. L’ozone, polluant oxydant présent essentiellement l’été, vient ainsi réduire la croissance des plantes, et par effet croisés, réduire les rendements agricoles et forestiers. Entre 10 et 20% pour l’unique Bourgogne-Franche-Comté à l’horizon 2030 selon les espèces.

Une appli santé-mobilité

Air to Go est une appli mobile destinée aux piétons, cyclistes et autres usagers des modes actifs préoccupés par la qualité de l’air qu’ils respirent sur leurs trajets. Développée sur l’intégralité de la région BFC, à l’échelle de la rue pour les grandes villes, l’appli permet à ses usagers de connaitre l’état de la qualité de l’air et d’évaluer leur exposition à la pollution de l’air sur leurs trajets. Air to Go est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement iOS et Android et consultable sur www.airtogo.fr

(Communiqué)